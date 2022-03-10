12:49 10.03.2022
Дело стрелка из Акбулака передали в суд
Фото: Zakon.kz
Дело алматинского стрелка Игоря Дужнова, который открыл огонь в мкр. Акбулак, передали в суд, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в горсуде.
Уголовное дело в отношении Игоря Дужнова поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын
20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.
Было начато расследование по статьям «Убийство» и «Нападение на представителя власти».
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