14:14 10.03.2022
Мужчина погиб на Шымбулаке при сходе лавины
Фото: Facebook/Shymbulak Mountain Resort
Посетитель Горного курорта «Шымбулак» погиб в результате столкновения с лавинорезом, передает Zakon.kz.
10 марта посетитель ГК «Шымбулак» погиб при сходе снежной лавины во время катания на горных лыжах в результате столкновения с лавинорезом.Администрация ГК «Шымбулак»
Информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта в 10:58.
В 11:05 лыжника откопали без признаков жизни со следами от удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания.Администрация ГК «Шымбулак»
По данным администрации, у мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата.
В 11:25 он был доставлен в медпункт, где в 11:29 работники медпункта констатировали смерть. Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где в последствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы, несовместимые с жизнью.Администрация ГК «Шымбулак»
Ранее алматинцев и гостей мегаполиса предупредили о наступлении лавиноопасного периода на горных реках и тропах.
Сход снежных лавин возможен 10 и 11 марта в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова.ДЧС Алматы