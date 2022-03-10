Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:14 10.03.2022

Мужчина погиб на Шымбулаке при сходе лавины

алматы, шымбулак, человек, гибель Фото: Facebook/Shymbulak Mountain Resort
Посетитель Горного курорта «Шымбулак» погиб в результате столкновения с лавинорезом, передает Zakon.kz.
10 марта посетитель ГК «Шымбулак» погиб при сходе снежной лавины во время катания на горных лыжах в результате столкновения с лавинорезом.Администрация ГК «Шымбулак»

Информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта в 10:58.

В 11:05 лыжника откопали без признаков жизни со следами от удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания.Администрация ГК «Шымбулак»

По данным администрации, у мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата.

В 11:25 он был доставлен в медпункт, где в 11:29 работники медпункта констатировали смерть. Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где в последствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы, несовместимые с жизнью.Администрация ГК «Шымбулак»

Ранее алматинцев и гостей мегаполиса предупредили о наступлении лавиноопасного периода на горных реках и тропах.

Сход снежных лавин возможен 10 и 11 марта в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова.ДЧС Алматы

Новость по теме

Любители ходить в горы могут спровоцировать сход лавин – ДЧС Алматы

Динара Халдарова
Алматы Шымбулак
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
WhatsApp вводит новую функцию
09.03.2022
Курс доллара вырос на торгах до 510 тенге
09.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 февраля по 6 марта
09.03.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все