Мужчина погиб на Шымбулаке при сходе лавины

10 марта посетитель ГК «Шымбулак» погиб при сходе снежной лавины во время катания на горных лыжах в результате столкновения с лавинорезом. Администрация ГК «Шымбулак»

Информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2 поступила спасателям курорта в 10:58.

В 11:05 лыжника откопали без признаков жизни со следами от удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. Администрация ГК «Шымбулак»

По данным администрации, у мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата.

В 11:25 он был доставлен в медпункт, где в 11:29 работники медпункта констатировали смерть. Мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где в последствии при столкновении об угол отбойника он получил травмы, несовместимые с жизнью. Администрация ГК «Шымбулак»

Ранее алматинцев и гостей мегаполиса предупредили о наступлении лавиноопасного периода на горных реках и тропах.

Сход снежных лавин возможен 10 и 11 марта в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова. ДЧС Алматы