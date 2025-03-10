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Происшествия

Сход лавины на Шымбулаке: нарушителей опознали

на Шымбулаке нашли нарушителей, которые спровоцировали сход лавины, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 18:13 Фото: Zakon.kz
Администрация Шымбулака собрала хронологию событий, которая привела к сходу лавины на горнолыжном курорте, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным представителей курорта, нарушители опознаны, их личности установлены.

Хронология событий:

09:17 – после тестирования снежного покрова открыта канатная дорога Комби-2. Внетрассовые зоны ограждены сетками и знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт".

09:58 – на горе Школьник (район Комби-2) произошел сход лавины.

10:02 – спасатели оперативно обследовали зону. Пострадавших и жертв нет.

Предшествующие условия

Как выяснилось, 7 и 9 марта выпали обильные осадки. Лавинная служба провела профилактические спуски, выполнив пять направленных взрывов и спустив около 7 тыс. кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог.

Так как трое лыжников нарушили запреты, пересекли сетки и выехали на опасный участок, была спровоцирована лавина.

По официальным данным команды курорта и снеголавинной станции Шымбулак, общий объем спровоцированной лавины составил 95 кубов.


"Игнорирование предупреждающих знаков угрожает жизни! Опасные зоны закрываются для предотвращения несчастных случаев", – напомнили представители горнолыжного курорта.

Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.

Позже стало известно, что на Шымбулаке ищут туристов, спровоцировавших сход лавины.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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