Операцию с применением уникальной технологии провели в Казахстане

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова был дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля. Пресс-служба МОН РК

Эта методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки на 2021-2022 годы МОН РК.

Клинические исследования гидрогеля для восстановления суставов, которым дается старт сегодня – это часть научной программы, реализуемой Национальным центром биотехнологии совместно с Национальным научным центром травматологии и ортопедии. Отмечу, что это одна из 59 научно-технических программ, которые сейчас финансирует МОН. И все они направлены на решение конкретных жизненных проблем. Председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева

В Минобразования напомнили, что основным разработчиком новой методики является заведующий лаборатории стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай.

Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За счет этого усиливается и ускоряется регенерация поврежденного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава. Вячеслав Огай

В ведомстве уточнили, что операция была проведена 28-летнему пациенту, у которого артроз правого коленного сустава.

Всего в клинических исследованиях примут участие 80 добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет, в числе которых пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены, имеющие профессиональные травмы. Клинические исследования проводятся согласно международному стандарту проведения клинических исследований (GCP). В целях гарантирования защиты прав, безопасности и благополучия пациентов личные данные пациентов не подлежат разглашению. Пресс-служба МОН РК

15 февраля стало известно, что ученый Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай разработал уникальную технологию – гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов.