Уникальную операцию впервые провели в Казахстане женщине на 19-й неделе беременности

В Казахстане впервые проведено внутриутробное вмешательство для коррекции у плода врожденного порока мочевыделительной системы. Об этом 24 июля 2024 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Операция проведена в Национальном научном центре материнства и детства на базе клиники UMC в рамках мастер-класса с участием зарубежных специалистов.

"На 19-й неделе беременности у женщины был выявлен порок развития плода. Пренатальный консилиум принял решение о необходимости внутриутробного дренирования мочевого пузыря плода. Это необходимо для профилактики гипоплазии легких и сохранения нормальной функции почек у будущего ребенка. Операция прошла успешно. Состояние пациентки стабильное, планируется динамическое наблюдение и контроль за развитием плода". Пресс-служба Минздрава РК

Фото: gov.kz

Фетальная хирургия – это новое направление в медицине, включающее операции и инвазивные вмешательства внутриутробно для предотвращения летальности и инвалидизации новорожденных. Подобные процедуры проводят в ведущих медицинских центрах мира.

"Теперь такие оперативные вмешательства осуществляют в Национальном научном центре материнства и детства, где для этого созданы все условия. В будущем здесь планируют проводить операции по коррекции диафрагмальной грыжи, ТТС синдрома, крестцово-копчиковой тератомы и других пороков развития, эффективность которых доказана мировой клинической практикой". Пресс-служба Минздрава РК

28 марта 2024 года стало известно, что в Алматы врачи провели уникальную операцию водителю мопеда, попавшего в ДТП, и спасли от ампутации ногу.