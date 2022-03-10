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17:53 10.03.2022

Роман Абрамович попал под санкции Великобритании

российский миллиардер Фото: instagram/roman_chelseafc
Власти Великобритании ввели санкции против Романа Абрамовича и шести российских бизнесменов, передает Zakon.kz.

Санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

В документе указано, что Великобритания ввела санкции против российско-израильского бизнесмена, миллиардера Романа Абрамовича, а также бизнесмена и главы «Русала» Олега Дерипаски, запретив им совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также въезжать на территорию страны.

На несколько бизнесменов наложены ограничения на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее), а ряду лиц запрещен въезд в страну.

В санкционном списке значатся:

  • Роман Абрамович, владелец инвестиционной компании Millhouse;

  • Андрей Костин, президент и председатель правления ВТБ;

  • Алексей Миллер, глава «Газпрома»;

  • Олег Дерипаска, глава «Русала»;

  • Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

  • Николай Токарев, президент «Транснефти»;

  • Дмитрий Лебедев, один из руководителей банка «Россия».

Как отмечается в сообщении британских властей, санкции против ряда высокопоставленных россиян вводятся из-за связей с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

Великобритания уже ввела ряд антироссийских санкций в отношении оборонной промышленности, финансовых институтов и транспортного сектора РФ. Ограничения коснулись уже более 200 российских граждан, организаций и их дочерних компаний.

Новые санкции со стороны Евросоюза, Великобритании, США и Канады были введены после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в Украине 24 февраля.

Оксана Житникова
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