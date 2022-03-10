22:42 10.03.2022
Средняя цена на бензин в США вновь поднялась
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Американская автомобильная ассоциация зафиксировала повышение стоимости на 7 центов за день. Средняя цена составила 4,318 долларов за галлон (3,785 литра) - более 2 тыс. тенге, передает Zakon.kz.
Как сообщают РИА Новости, в штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам (более 3 тыс. тенге) - в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.
Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. 8 марта цена на ГСМ в Штатах поднялась до 4,17 доллара за галлон.
Отмечается, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.