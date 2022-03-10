Средняя цена на бензин в США вновь поднялась

Как сообщают РИА Новости, в штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам (более 3 тыс. тенге) - в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. 8 марта цена на ГСМ в Штатах поднялась до 4,17 доллара за галлон.

Отмечается, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.