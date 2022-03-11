40 тонн гуманитарного груза отправили казахстанцы в Украину

Сегодня мы отправляем первый наземный караван, состоящий из двух машин, который перевезет приблизительно 40 тонн груза. Его собрали казахстанцы для народа Украины. Маршрут будет пролегать через шесть стран и через порт Курык. В этих фурах нескоропортящиеся продукты питания: сыпучие крупы, макароны, консервы, детское питание, а также влажные салфетки, гигиенические прокладки, памперсы для детей и взрослых, детская одежда и обувь. Этот груз идет прямо в Киевскую область, думаем, дней 10 займет дорога. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в РК Петр Врублевский

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи

Фото: Zakon.kz

Правительством Казахстана принято решение о предоставлении Украине официальной гуманитарной помощи. И самолет, насколько мне известно, 14 числа будет вылетать из Алматы и прибудет в Варшаву, где его встретят посол Казахстана в Польше и посол Украины в Польше. Петр Врублевский

Фото: Zakon.kz

Дипломат сообщил, что в ближайшее время планируется отправить еще четыре фуры гуманитарного груза из Казахстана в Украину.