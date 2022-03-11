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13:52 11.03.2022

40 тонн гуманитарного груза отправили казахстанцы в Украину

Государственные символы Фото: пресс-служба президента Украины
Две фуры везут предметы первой необходимости, продукты и лекарства, которые собрали казахстанцы для народа Украины. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в РК Петр Врублевский сообщил, что примерно через 10 дней они прибудут в Киевскую область, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня мы отправляем первый наземный караван, состоящий из двух машин, который перевезет приблизительно 40 тонн груза. Его собрали казахстанцы для народа Украины. Маршрут будет пролегать через шесть стран и через порт Курык. В этих фурах нескоропортящиеся продукты питания: сыпучие крупы, макароны, консервы, детское питание, а также влажные салфетки, гигиенические прокладки, памперсы для детей и взрослых, детская одежда и обувь. Этот груз идет прямо в Киевскую область, думаем, дней 10 займет дорога. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в РК Петр Врублевский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Казахстане, помощь

Фото: Zakon.kz

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Украина, Казахстан, помощь, поддержка

Фото: Zakon.kz

Правительством Казахстана принято решение о предоставлении Украине официальной гуманитарной помощи. И самолет, насколько мне известно, 14 числа будет вылетать из Алматы и прибудет в Варшаву, где его встретят посол Казахстана в Польше и посол Украины в Польше. Петр Врублевский

Помощь, поддержка, Украина, Казахстан

Фото: Zakon.kz

Дипломат сообщил, что в ближайшее время планируется отправить еще четыре фуры гуманитарного груза из Казахстана в Украину.

Мадина Мамырханова
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