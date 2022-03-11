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14:00 11.03.2022

Россия сняла ограничения на полеты, введенные из-за COVID-19

рф, полеты, ограничения, ковид, снятие Фото: pixabay
Россия сняла введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, передает Zakon.kz.
9 марта в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.Пресс-служба Росавиации

Как сообщает ТАСС, ранее были сняты ковидные ограничения на полеты в Беларусь, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Полеты в эти страны, как отметили в Росавиации, теперь ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей стран.

Авиакомпаниям при выполнении регулярных и нерегулярных полетов необходимо соблюдать положения постановления главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».Пресс-служба Росавиации

Ранее стало известно, что Air Astana приостанавливает все полеты из/в Российскую Федерацию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.

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