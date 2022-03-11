Ученые выяснили, как мозг человека формирует воспоминания

Группа ученых Национального института здравоохранения США (NIH) опубликовала исследование, в котором рассказала, как нейроны обнаруживают когнитивные границы для структурирования эпизодических воспоминаний у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Специалисты провели параллель между воспоминаниями человека и картотекой с файлами или фотографиями, отметив, что каждый объект в головном мозге человека имеет определенные маркеры. Во время процесса, когда человек пытается вспомнить какое-то событие, его мозг перебирает маркеры и находит специфический объект, имеющий к данному событию отношение.

Установлено и то, что, когда мозг сталкивается с определенными триггерами в реальной жизни, релевантные воспоминания из прошлого могут быть показаны.

С помощью эксперимента ученым удалось раскрыть работу механизмов памяти. Для этого испытуемым показывали два варианта видеозаписей — с «мягкими» и «жесткими» границами. В сюжете клипа первого типа события развивались логично, на видео второго типа присутствовали не связанные друг с другом моменты. При помощи сложного оборудования исследователи заметили, что мозг по-разному реагирует на записи каждого типа.

В материале научной работы говорится, что высокая скорость отображения воспоминаний связана с тем, что мозг моментально анализирует весь объем данных, которыми он располагает, каждый раз совершая поверхностное «сканирование».

Ранее исследователи изучили воздействие коронавируса на мозг человека.