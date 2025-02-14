В Германии выяснили, что пренебрежение и насилие в семье ускоряют старение мозга

Специалисты берлинского университета Шарите установили, что пережитый в детстве стресс коррелирует с появлением маркеров ускоренного старения мозга и усиливает нейродегенеративные процессы, сообщает Zakon.kz.

По данным исследования Annals of Neurology, в исследовании приняли участие 179 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Вследствие того, что у женщин повышен риск нейродегенеративных заболеваний, ученые решили сосредоточить внимание на этой группе.

"Мы начали с проведения клинического опроса, чтобы выяснить, испытывали ли участники сильный стресс или тревогу в период жизни до наступления половой зрелости", – отметила докторант Института медицинской психологии Шарите Ларa Флек.

Как уточняется, образцы крови участников с помощью высокоточных технологий в поисках биомаркеров, указывающих на специфические нейровоспалительные процессы и повреждение нервных клеток. Дополнительно участники прошли МРТ мозга и стандартизированные тесты на оценку когнитивных функций.

Согласно результатам работы, жестокое обращение, пренебрежение, домашнее насилие, злоупотребление психоактивными веществами, преступность в семье и потеря родителя в детстве были связаны с нейровоспалением и ускоренной нейродегенерацией в зрелости. Также у женщин, перенесших стресс до наступления половой зрелости, объем мозга был ниже, чем у представительниц контрольной группы.

Отмечается, что полученные результаты не означают, что детский стресс обязательно приводит к деменции. Напротив, многие люди демонстрируют удивительную жизнестойкость, позволяющую им справляться с серьезными кризисами без долгосрочных последствий.

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