Полицейские Жамбылской области изъяли у приезжего 5 кг гашиша

В ходе личного осмотра в рюкзаке задержанного обнаружено 5 кг гашиша. По словам задержанного, наркотик он изготовил осенью прошлого года.

Согласно действующему законодательству, вес изъятого наркотика относится к особо крупному размеру. И теперь задержанному грозит наказание – лишение свободы сроком до 7 лет, а в случае доказательства намерения реализовать товар – до 15 лет лишения свободы.

Таким образом, сотрудниками транспортной полиции не допущены в теневой оборот более 10 тысяч разовых доз гашиша.

Похожее крупное задержание было произведено восточноказахстанскими наркополицейскими с изъятием 2 кг гашиша.

За два месяца текущего года органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта и 85 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 422 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны, 800 г героина и свыше 6 кг «синтетики». Пресс-служба МВД РК