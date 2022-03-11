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Законодательство РК
21:32 11.03.2022

Полицейские Жамбылской области изъяли у приезжего 5 кг гашиша

Задержание в Шу Фото: polisia.kz
На перроне железнодорожного вокзала станции Шу задержан житель Алматинской области, который намеревался перевезти наркотики в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.

В ходе личного осмотра в рюкзаке задержанного обнаружено 5 кг гашиша. По словам задержанного, наркотик он изготовил осенью прошлого года.

Согласно действующему законодательству, вес изъятого наркотика относится к особо крупному размеру. И теперь задержанному грозит наказание – лишение свободы сроком до 7 лет, а в случае доказательства намерения реализовать товар – до 15 лет лишения свободы.

Таким образом, сотрудниками транспортной полиции не допущены в теневой оборот более 10 тысяч разовых доз гашиша.

Похожее крупное задержание было произведено восточноказахстанскими наркополицейскими с изъятием 2 кг гашиша.

За два месяца текущего года органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта и 85 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 422 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны, 800 г героина и свыше 6 кг «синтетики». Пресс-служба МВД РК

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