Байден запретил ввозить в Россию доллары

Об этом говорится на сайте Белого дома. Согласно указу, запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Кроме того, Байден ограничил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал срок окончания санкций против России. Европа и Североатлантический альянс будут продолжать вводить новые экономические санкции до окончания военных действий в Украине, заявил он.