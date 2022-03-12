01:11 12.03.2022
Сколько казахстанцев прошли ревакцинацию, рассказали в Минздраве
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На состоявшемся 11 марта очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 министр здравоохранения Ажар Гиният привела данные о вакцинации и ревакцинации в республике, сообщает Zakon.kz.
Так, охват вакцинацией первым компонентом от подлежащего взрослого населения составил 82,7%, от общего населения – 54,2%; вторым компонентом – 79,5% и 51,1% общего населения.
Ревакцинацию получили 2 млн 906 тысяч человек, или 51,9% от подлежащего населения. Пресс-служба Минздрава РК