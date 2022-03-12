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Законодательство РК
01:11 12.03.2022

Сколько казахстанцев прошли ревакцинацию, рассказали в Минздраве

Количество ревакцинация Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На состоявшемся 11 марта очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 министр здравоохранения Ажар Гиният привела данные о вакцинации и ревакцинации в республике, сообщает Zakon.kz.

Так, охват вакцинацией первым компонентом от подлежащего взрослого населения составил 82,7%, от общего населения – 54,2%; вторым компонентом – 79,5% и 51,1% общего населения.

Ревакцинацию получили 2 млн 906 тысяч человек, или 51,9% от подлежащего населения. Пресс-служба Минздрава РК

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