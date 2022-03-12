Сколько казахстанцев прошли ревакцинацию, рассказали в Минздраве

Так, охват вакцинацией первым компонентом от подлежащего взрослого населения составил 82,7%, от общего населения – 54,2%; вторым компонентом – 79,5% и 51,1% общего населения.

Ревакцинацию получили 2 млн 906 тысяч человек, или 51,9% от подлежащего населения. Пресс-служба Минздрава РК