Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, рассказали в Минздраве

Сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, рассказали в Минздраве Фото: freepik
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января рассказала, сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что развитие посмертного донорства – проблема многих стран.

"Здесь проблема не медицинская, здесь, скажем, есть морально-этические проблемы. Должно быть население готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живым", – отметила она.

По ее словам, есть электронный регистр, в котором любой гражданин через eGov может высказать свою позицию по данному вопросу.

"На сегодня 40 тыс. казахстанцев высказали свою позицию и из них 15% согласились. Мы проводим большую информационную работу среди населения. В декабре были большие трансплантации – было два донора и они спасли жизнь девяти человек", – резюмировала Ажар Гиният.

15 января председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев в СЦК рассказал, сколько человек в Казахстане нуждаются в срочной трансплантации органов.

Читайте также

Как будет проходить вакцинация девочек против ВПЧ в Казахстане
Как будет проходить вакцинация девочек против ВПЧ в Казахстане
Казахстан Петропавловск Костанай
Нет газа, воды и дорог: что еще побуждает казахстанцев уезжать из северных регионов
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Мадина Мамырханова
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: