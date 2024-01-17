Сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, рассказали в Минздраве

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января рассказала, сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что развитие посмертного донорства – проблема многих стран.

"Здесь проблема не медицинская, здесь, скажем, есть морально-этические проблемы. Должно быть население готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живым", – отметила она.

По ее словам, есть электронный регистр, в котором любой гражданин через eGov может высказать свою позицию по данному вопросу.

"На сегодня 40 тыс. казахстанцев высказали свою позицию и из них 15% согласились. Мы проводим большую информационную работу среди населения. В декабре были большие трансплантации – было два донора и они спасли жизнь девяти человек", – резюмировала Ажар Гиният.

15 января председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев в СЦК рассказал, сколько человек в Казахстане нуждаются в срочной трансплантации органов.

