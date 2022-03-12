Паралимпиада-2022: около 54 млн тенге премиальных получит Александр Герлиц

12 марта состоялись соревнования в лыжных гонках на дистанции 12 км. Это была последняя индивидуальная гонка на зимней Паралимпиаде-2022 для казахстанца Александра Герлица.

С самого начала лидерство захватили хозяева соревнований – китайские паралимпийцы. Они не отдали его никому и заняли первое и третье места. На вторую ступеньку пьедестала сумел вклиниться французский лыжник.

Казахстанец Александр Герлиц, уже выигравший на этой Паралимпиаде бронзовую медаль в биатлоне, приложил все силы, чтобы как минимум повторить свой успех в лыжных гонках, однако в итоге ему удалось занять почетное 5-е место.

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Этот высокий результат позволил Александру еще увеличить сумму призовых от государства, полагающихся за выступление на Паралимпиаде до 105 тыс. долларов (около 54 млн тенге по нынешнему курсу).

За бронзовую медаль Паралимпиады Герлиц получит 75 тыс. долларов, за 5-е места в лыжных гонках в спринте, биатлоне на 12,5 км и лыжной гонке на 12 км ему полагается еще по 10 тыс. долларов.

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Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью в неофициальном общекомандном зачете зимней Паралимпиады-2022 делит 17-19 места с Австралией и Швейцарией. В заключительный день главных стартов четырехлетия пройдут командные соревнования, казахстанцы выступят в открытой эстафете.

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