Завершено расследование в отношении сахарного завода в Жамбылской области

Как сообщает пресс-служба правительства, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали: капуста – на 1,6%, сахар – на 0,6% и картофель – на 0,5%.

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Мангистауской области – на 0,8%, в Костанайской и Кызылординской областях – на 0,4%.

Завершены два расследования: в Акмолинской области в отношении производителя хлеба, в Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено восемь, со снижением цены на продукцию (пять в Костанайской области и три – в СКО). Заключено семь актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации.

Ранее в Минсельхозе заявили, что запасов сахара в Казахстане хватит на три месяца. В рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара. Ажиотаж связан с тем, что Россия вводит запрет на вывоз сахара до 31 августа 2022 года.