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22:28 12.03.2022

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта

полеты Фото: pixabay
В пресс-службе компании сообщили, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов, передает Zakon.kz.
Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта 2022 года. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам. Авиакомпания Qazaq Air

Ранее авиакомпания получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Из-за этого Qazaq Air отменила рейс в Новосибирск. Для возврата стоимости билетов пассажирам нужно обратиться в места их покупки.

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