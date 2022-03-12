22:28 12.03.2022
Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта
Фото: pixabay
В пресс-службе компании сообщили, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов, передает Zakon.kz.
Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта 2022 года. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам. Авиакомпания Qazaq Air
Ранее авиакомпания получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Из-за этого Qazaq Air отменила рейс в Новосибирск. Для возврата стоимости билетов пассажирам нужно обратиться в места их покупки.
Air Astana прекращает полеты в Россию
Новость по теме