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18:01 13.03.2022

КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар в Ираке

военный Фото: pixabay
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты национальной разведывательной службы Израиля «Моссад», передает Zakon.kz.
Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции, – говорится в заявлении КСИР.

Как пишут РИА Новости, КСИР также заверил, что безопасность Исламской республики – «красная линия» для иранских ВС.

Ранее иракские СМИ сообщали, что утром был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака.

Как уточняется, в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы «Моссад».

Елена Беляева
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