КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар в Ираке

Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции, – говорится в заявлении КСИР.

Как пишут РИА Новости, КСИР также заверил, что безопасность Исламской республики – «красная линия» для иранских ВС.

Ранее иракские СМИ сообщали, что утром был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака.

Как уточняется, в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы «Моссад».