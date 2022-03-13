18:01 13.03.2022
КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар в Ираке
Фото: pixabay
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты национальной разведывательной службы Израиля «Моссад», передает Zakon.kz.
Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции, – говорится в заявлении КСИР.
Как пишут РИА Новости, КСИР также заверил, что безопасность Исламской республики – «красная линия» для иранских ВС.
Ранее иракские СМИ сообщали, что утром был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака.
Как уточняется, в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы «Моссад».