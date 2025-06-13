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Мир

В результате атаки Израиля в Иране погибли генерал КСИР и главы крупнейшего университета

атака Израиля на Иран, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 08:06 Фото: pixabay
Во время атаки Израиля в Иране погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства IRNA, также погибли заместитель командующего Вооруженными силами (ВС) Ирана генерал Голамали Рашид и ученый-атомщик Ферейдун Аббаси, который с 2011 по 2013 год возглавлял организацию по атомной энергии.

Издание пишет, что Израиль провел операцию в районе, в котором живут высокопоставленные командиры иранской армии. В результате погибли глава Генштаба армии Ирана и несколько высокопоставленных ученых-атомщиков. Кроме того, удары были нанесены по штаб-квартире генерального командования КСИР в Тегеране.

Иран пообещал жесткий ответ Израилю.

Между тем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала мобилизацию критически важных подразделений.

"Израиль отправит тысячи резервистов, согласно приказу № 8, в основном в критически важных подразделениях: военно-воздушных силах, командовании тыла, северном и центральном командовании, военной разведке (АМАН) и тыле (АТАЛ)", – пишет портал Ynet.

Исламский университет Азад – крупнейшее негосударственное высшее учебное заведение в Иране и на Ближнем Востоке. В вузе обучается около 1,35 млн человек. Университет имеет более 350 отделений внутри страны и за рубежом, в которых работает около 31 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военной операции заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Израильская сторона также назвала атаку "необходимой для самообороны".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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