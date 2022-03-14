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Законодательство РК
09:30 14.03.2022

Генпрокуратура озвучит подробности расследования январских событий

заседание Фото: parlam.kz
14 марта в 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента Республики Казахстан под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.
На заседании будет озвучен ответ Генеральной прокуратуры РК на запрос депутатской группы «Жана Казахстан» о ходе расследования январских событий.

Трансляция пленарного заседания нижней палаты Парламента РК начнется на нашем сайте в 10:00.

2 марта председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов попросил казахстанцев дождаться окончания расследования январских беспорядков.

Также ранее сообщалось, что 3502 уголовных дела расследуют после январских беспорядков.

Анастасия Московчук
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