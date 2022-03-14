09:30 14.03.2022
Генпрокуратура озвучит подробности расследования январских событий
Фото: parlam.kz
14 марта в 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента Республики Казахстан под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.
На заседании будет озвучен ответ Генеральной прокуратуры РК на запрос депутатской группы «Жана Казахстан» о ходе расследования январских событий.
Трансляция пленарного заседания нижней палаты Парламента РК начнется на нашем сайте в 10:00.
2 марта председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов попросил казахстанцев дождаться окончания расследования январских беспорядков.
Также ранее сообщалось, что 3502 уголовных дела расследуют после январских беспорядков.