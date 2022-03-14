Генпрокуратура озвучит подробности расследования январских событий

На заседании будет озвучен ответ Генеральной прокуратуры РК на запрос депутатской группы «Жана Казахстан» о ходе расследования январских событий.

Трансляция пленарного заседания нижней палаты Парламента РК начнется на нашем сайте в 10:00.

2 марта председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов попросил казахстанцев дождаться окончания расследования январских беспорядков.

Также ранее сообщалось, что 3502 уголовных дела расследуют после январских беспорядков.