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Законодательство РК
09:54 14.03.2022

В правила приема на госслужбу внесут изменения

поправки в правила приема на госслужбу Фото: Zakon.kz
Агентство по делам государственной службы подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила приема на государственную службу, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается при проведении конкурса на занятие должности руководителя службы управления персоналом (кадровой службы) в центральных государственных органах, а также в местных исполнительных органах, аппаратах маслихата, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов в состав конкурсной комиссии включать представителя территориального подразделения уполномоченного органа.

Как считают в агентстве, это позволит повысить прозрачность и эффективность отбора на данные должности, а также улучшить кадровый потенциал государственных органов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 марта.

Лариса Черненко
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