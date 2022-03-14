В правила приема на госслужбу внесут изменения

В частности, предлагается при проведении конкурса на занятие должности руководителя службы управления персоналом (кадровой службы) в центральных государственных органах, а также в местных исполнительных органах, аппаратах маслихата, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов в состав конкурсной комиссии включать представителя территориального подразделения уполномоченного органа.

Как считают в агентстве, это позволит повысить прозрачность и эффективность отбора на данные должности, а также улучшить кадровый потенциал государственных органов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 марта.