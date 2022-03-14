«Январская трагедия»: 766 подозреваемых арестовано

По словам генпрокурора, на сегодня проведено более 350 тыс. следственных оперативных действий, в том числе 20 тыс. осмотров, допросов и обысков. Назначено 3,5 тыс. судебных экспертиз.

Общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Берик Асылов

Генпрокурор отметил, что среди задержанных: 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

К примеру, под стражей Джумагельдиев, так называемый «Дикий Арман», и 14 членов его группировки. Таким людям терять было нечего и они легко шли на различные преступления – громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания. Берик Асылов

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По словам Берика Асылова, всего на причастность к совершенным преступлениям Генпрокуратурой проверено более 22 тыс. лиц.

Под стражей находятся 184 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе следствия допрошено более 12 тысяч граждан. Назначено около двух тысяч экспертиз. Большая часть похищенного имущества изъята. Сейчас дела в отношении 229 обвиняемых направлены в суд. Марат Ахметжанов

В свою очередь, министр внутренних дел Марат Ахметжанов добавил, что из более 400 подозреваемых - 219 освобождены из под стражи.

Он добавил, что осуждены 72 человека.

Пять приговорены к лишению свободы. Остальные привлечены к другим наказаниям, - добавил он.