10:54 14.03.2022
«Январская трагедия»: 766 подозреваемых арестовано
Фото: Zakon.kz
Во время трагических январских событий арестовано 766 подозреваемых, заявил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает Zakon.kz.
По словам генпрокурора, на сегодня проведено более 350 тыс. следственных оперативных действий, в том числе 20 тыс. осмотров, допросов и обысков. Назначено 3,5 тыс. судебных экспертиз.
Общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования.Берик Асылов
Генпрокурор отметил, что среди задержанных: 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.
К примеру, под стражей Джумагельдиев, так называемый «Дикий Арман», и 14 членов его группировки. Таким людям терять было нечего и они легко шли на различные преступления – громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания.Берик Асылов
По словам Берика Асылова, всего на причастность к совершенным преступлениям Генпрокуратурой проверено более 22 тыс. лиц.
В свою очередь, министр внутренних дел Марат Ахметжанов добавил, что из более 400 подозреваемых - 219 освобождены из под стражи.
Под стражей находятся 184 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе следствия допрошено более 12 тысяч граждан. Назначено около двух тысяч экспертиз. Большая часть похищенного имущества изъята. Сейчас дела в отношении 229 обвиняемых направлены в суд. Марат Ахметжанов
Он добавил, что осуждены 72 человека.
Пять приговорены к лишению свободы. Остальные привлечены к другим наказаниям, - добавил он.