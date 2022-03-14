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Законодательство РК
11:50 14.03.2022

Президент остановил хаос и сохранил государство — Айман Умарова

РК, беспорядки, Касым-Жомарт Токаев, действия, Айман Умарова Фото: unwomen.org
Президент РК Касым-Жомарт Токаев остановил хаос и сохранил государство во время январских событий. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК заявила адвокат, член Национального совета общественного доверия Айман Умарова, передает Zakon.kz.
Только президент своими решительными действиями остановил хаос и сохранил государство.Айман Умарова

По мнению правозащитника, организаторы беспорядков мстили главе государства.

После прихода к власти (Касым-Жомарта. – Прим. ред.) Токаева и создания НСОД начали проводиться другие политические реформы. Особое внимание президент уделял правам человека. Для КНБ, который обладал безграничной властью, ситуация начала выходить из-под контроля. Возможно, поэтому мирные митинги были использованы в своих целях.Айман Умарова

Адвокат отметила, что для того чтобы получить повод к началу мирных митингов, которые были отправной точкой, резко начали повышать цены на газ, понимая, что жители Мангистауской области выйдут на протесты.

Общество после событий в Жанаозене чувствительно относится к происходящим митингам в том регионе. Внимание было направлено туда, как и было задумано технологами насильственного захвата власти.Айман Умарова

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