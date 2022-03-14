Президент остановил хаос и сохранил государство — Айман Умарова

Только президент своими решительными действиями остановил хаос и сохранил государство. Айман Умарова

По мнению правозащитника, организаторы беспорядков мстили главе государства.

После прихода к власти (Касым-Жомарта. – Прим. ред.) Токаева и создания НСОД начали проводиться другие политические реформы. Особое внимание президент уделял правам человека. Для КНБ, который обладал безграничной властью, ситуация начала выходить из-под контроля. Возможно, поэтому мирные митинги были использованы в своих целях. Айман Умарова

Адвокат отметила, что для того чтобы получить повод к началу мирных митингов, которые были отправной точкой, резко начали повышать цены на газ, понимая, что жители Мангистауской области выйдут на протесты.

Общество после событий в Жанаозене чувствительно относится к происходящим митингам в том регионе. Внимание было направлено туда, как и было задумано технологами насильственного захвата власти. Айман Умарова