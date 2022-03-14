Айман Умарова предложила усилить миграционную политику

Относительно мирных митингов. Я была 5 января на митинге в Алматы и видела своими глазами происходящее. Вы считаете мирными митингующими тех, кто с оружием в руках вышел на митинг, грабил оружейные магазины, избивал и стрелял не только в полицейских, но и в мирных граждан? Тех, кто даже не знает, зачем он находится в толпе, куда и зачем идет? Для какой цели им окружать ДП города Алматы? Для какой цели им оружие, коктейли Молотова? Для какой цели им захватывать (почти одновременно) акиматы в разных регионах? Почему митинговали ночами, нападая на людей и на стратегические объекты? Зачем жителям Туркестанской области без официальной работы (большинство работает на рынках) митинговать в Алматы? Почему почти все митингующие (99,9%) мужчины, не знающие, чего точно они хотят? – задала вопросы Айман Умарова.

По словам члена НСОД, большую часть митингующих в Алматы составили молодые мужчины из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и других областей. Было очень много этнических казахов из дальнего и ближнего зарубежья.

В ходе январских событий в толпу, в массовые беспорядки путем угроз, насилия боевики и криминальные группы привлекали мирных граждан. Так, 5 января 2022 года в Алматы боевики путем угроз заставляли пятерых студентов участвовать в массовых беспорядках, трое – Ували, Амангельдинов, Жаилганов, выполняли их указания из-за страха, угроз, насилия, один из них сбежал, а другой был убит. Айман Умарова

Как отметила адвокат, члены общественной комиссии располагают информацией о том, что, начиная с 2019 года, в Казахстан заехали из Афганистана лица, получившие определенный статус, чьи паспорта аннулированы недавно, после январских событий, а сами они покинули РК, выехав в Турцию и Европу.

Член НСОД добавила, что эти случаи не единичны. Однако, как отметила руководитель общественной комиссии, правоохранительные органы, несмотря на то, что эти студенты являются жертвами насильственного экстремизма, привлекают их к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 272 УК РК.

Эти студенты показали, что те, кто их заставлял, были вооружены, в масках, между собой общались на незнакомом им языке – не казахском и не русском. Полагаю, что в связи с январскими событиями необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. Добавить такие понятия, как насильственный экстремизм, влекущий радикализм, терроризм. В случае, если лица стали жертвами насильственного экстремизма, влекущего радикализм, терроризм, если в их действиях не имеется иного состава уголовного правонарушения, освободить их от уголовной ответственности. Айман Умарова

По данным адвоката, в Военно-следственном управлении МВД РК расследуется уголовное дело по факту убийства членов семьи Сагындыковых. Сотрудниками управления специального назначения расстреляны члены семьи из семи человек. Двое из них погибли на месте, один был ранен. Умарова попросила передать расследование этого дела спецпрокурорам.

Также адвокат обратилась к президенту РК с просьбой разработать программу миграции для этнических казахов, прибывающих и прибывших за последние пять лет из зарубежья, для их полной интеграции в общество, а также проверить на законность получение гражданства и вида на жительства всех граждан из дальнего и ближнего зарубежья под видом этнических казахов.