Появились подробности нападения на егеря в Туркестанской области

По словам егеря, около 23:00 на трассе Жибек жолы-Жетысай у его автомобиля спустило колесо и он ждал знакомого, которого позвал на помощь. В этот момент, возле машины остановился проезжавший мимо автомобиль Chevrolet Chance, откуда вышли молодые люди и ничего не объясняя, избили его.

Неизвестные нанесли егерю телесные повреждения и материальный ущерб автомобилю, а затем скрылись с места происшествия. Однако, пострадавший узнал одного из нападавших. ДП Туркестанской области

Следственно-оперативная группа за 2-3 часа установила подозреваемых и задержала их в селе Кызыласкер. Ими оказались пятеро одноклассников, местные жители.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК «Хулиганство». Со слов подозреваемых, у одного из них в ту ночь якобы произошел конфликт с неизвестными. Молодой человек позвал своих друзей, после чего они избили егеря, которого перепутали с другим. ДП Туркестанской области

В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное решение.