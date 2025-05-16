"Права за 230 тысяч тенге": подозреваемый в мошенничестве задержан в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области полицейские Сайрамского района задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Он обещал водительские права 20 людям, сообщает Zakon.kz.
Об этом 16 мая 2025 года проинформировали в областном департаменте полиции.
"Безработный житель под предлогом "помощи" в получении водительских прав без экзаменов выманил у знакомого 230 тыс. тенге. Деньги он потратил на личные нужды. В ходе расследования стражи порядка установили его причастность еще к 19 аналогичным случаям".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 4 млн тенге.
"Как выяснилось, крупную сумму злоумышленник проиграл в азартные игры. Материалы уголовного дела направлены в суд".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями мошенничества.
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