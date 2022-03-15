В МНЭ высказались о передаче подоходного налога от крупного бизнеса акиматам

Глава МНЭ сообщил, что в соответствии с принципом межбюджетных отношений за местными бюджетами закреплены налоговые поступления, имеющие стабильный характер и не зависящие от воздействия внешних факторов. Такой подход обеспечивает, по словам министра, стабильность доходов местных бюджетов даже в период кратковременных экономических шоков.

Рассматривались несколько вариантов передачи налогов на местный уровень. Так, передача части НДС от малого и среднего бизнеса и КПН от крупного предпринимательства, исходя из совокупного их годового дохода. По нашей оценке, это позволит повысить собственные доходы регионов на 26% и 31%, соответственно. Но мы отказались от этой идеи. Здесь есть высокие риски, связанные с возвратом и сложностью в их администрировании. Также возникает волатильность от влияния внешних факторов. Нынешняя геополитическая ситуация – тому подтверждение. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Министр заверил, что большинство акиматов не поддерживают данные предложения.

В целом, как подчеркнул Куантыров, передача налоговых поступлений на местный уровень должна производиться с учетом принципов их стабильности и собираемости для нивелирования рисков сбалансированности местных бюджетов и постоянной компенсации из центра.

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Ранее депутат Ольга Перепечина предложила передать с республиканского в местные бюджеты корпоративный подоходный налог от субъектов крупного предпринимательства с совокупным годовым доходом 150 млрд тенге.