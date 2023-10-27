Повысить НДС и подоходный налог предлагают в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров 27 октября рассказал в Сенате, что в министерстве планируют повысить ставку НДС и дифференцировать ставку КПН (корпоративного подоходного налога). Предлагается также повысить индивидуальный подоходный налог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров рассказал, как планируют пересмотреть НДС и ИПН в проекте нового Налогового кодекса Казахстана. Документ сейчас разрабатывают.

"Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки – это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов. Тем самым мы усилим накопительную функцию Национального фонда. Это очень важная задача. Мы должны сохранить Нацфонд для будущего поколения. Также низкая ставка НДС по сравнению с основными экономическими партнерами делает выгодным экспорт товаров из этих стран в Казахстан. Увеличение ставки НДС в первую очередь увеличит нагрузку на импортные товары", – заявил министр.

По утверждению Алибека Куантырова, в Казахстане создали выгодные условия налогообложения по НДС для производства и переработки отечественных продовольственных товаров. Он указал, что розничные продавцы применяют режим розничного налога, где предусмотрено освобождение от НДС. Эти льготы сохранят, пообещал министр нацэкономики.

Алибек Куантыров также отметил, что ставку корпоративного подоходного налога предлагают дифференцировать.

"На рассмотрение предлагается повышение ставки КПН для сырьевого и финансового секторов, а также сферы игорного бизнеса до 25-30%.Также проводится работа над вопросом выравнивания сроков переноса убытков и исковой давности до пяти лет. Срок переноса убытков может быть продлен по заявлению налогоплательщика до 10 лет, при этом на этот срок продлевается срок исковой давности", – пояснил глава МНЭ.

Еще одно нововведение коснется ИПН (индивидуального подоходного налога).

"Предлагается повышение ставки ИПН для доходов по заработной плате в размере более 480 МЗП в год (МЗП в 2023 году – 70 тыс. тенге. – Прим. ред.). Также предлагается определить ставку по ИПН для дивидендов 5% при владении акциями более трех лет и 15% – при владении акциями менее трех лет, а также вознаграждений и прироста стоимости – 10%", – сообщил Алибек Куантыров.

18 октября министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил о планах ввести прогрессивный ИПН на депозиты в Казахстане.

