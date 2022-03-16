В двух областях из-за непогоды ограничено движение авто на трассах
Как сообщает пресс-служба ТОО «Казахавтодор», ограничения касаются автодорог на западе Казахстана.
16 марта в 01:05 (по времени Нур-Султана) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара – Шымкент на 394-526 км участка с. Жымпиты – граница Актюбинской области.Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»
Кроме того, движение для всех видов транспорта ограничено и в Актюбинской области на той же трассе, но на 526-703 км участка автодороги границы ЗКО и до с. Маржанбулак.
Позже ограничения были введены на следующих трассах:
на 195-251 км автодороги Самара – Шымкент, участка: г. Уральск – граница РФ;
на 189-251 км автодороги Атырау – Уральск, участка: граница Атырауской области – г. Уральск;
на 0-144 км автодороги Подстепное – Федеоровка – граница РФ, п. Подстепное – граница РФ;
на 195-251 км автодороги Уральск – Таскала – граница РФ и участка: г. Уральск – граница РФ;
на 266-394 км автодороги Самара – Шымкент участка п. Подстепное – с. Жымпиты.
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