В двух областях из-за непогоды ограничено движение авто на трассах

Как сообщает пресс-служба ТОО «Казахавтодор», ограничения касаются автодорог на западе Казахстана.

16 марта в 01:05 (по времени Нур-Султана) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара – Шымкент на 394-526 км участка с. Жымпиты – граница Актюбинской области. Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»

Кроме того, движение для всех видов транспорта ограничено и в Актюбинской области на той же трассе, но на 526-703 км участка автодороги границы ЗКО и до с. Маржанбулак.

Позже ограничения были введены на следующих трассах: