Токаев: Буду до конца вместе с моим народом

Говоря о январских событиях, он отметил, что сейчас есть предварительные результаты.

Мы четко знаем, что злоумышленники пытались совершить государственный переворот и возникает вопрос: зачем они на это пошли? Ответ очевиден – в последние годы мы перешли к кардинальной модернизации, трансформации Казахстана. В различных сферах начаты масштабные преобразования. Это не понравилось некоторым влиятельным людям, и они хотели продолжать свои незаконные действия в дальнейшем, пытались захватить власть. И поэтому матерые преступники, вооруженные банды и изменники-чиновники создали подпольную группу, – отметил Токаев.

Глава государства добавил, что внешние и внутренние враги, сговорившись, хотели захватить власть.

Они направили недовольство населения в другое русло и специально подстрекали население. Террористы атаковали госорганы, стратегические объекты и объекты бизнеса, стреляли в мирных жителей, чтобы очернить власть. И все это иностранные радикальные силы хотели использовать в своих целях. Они пытались превратить Казахстан в поле битвы и разрушить нашу мирную жизнь, хотели отстранить президента от власти. По сути, это было огромное испытание для нашей государственности. Однако их злой умысел не был осуществлен, – уточнил президент.

Токаев заявил, что будет до конца вместе со своим народом.

И не зря говорят наши предки, что хуже всего враг, который вышел изнутри, внутренний враг. И были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену Родине, среди изменников были руководители военных и специальных госорганов. Они препятствовали действиям силовых структур, давали недостоверную информацию о ситуации в городах руководству страны, даже взяли под контроль специальную правительственную и другие каналы связи. Они использовали все методы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Касым-Жомарт Токаев

В результате мы были вынуждены обратиться за помощью к ОДКБ, добавил президент.