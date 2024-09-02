С чего начал Токаев Послание народу Казахстана

Сегодня, 2 сентября 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Открывая совместное заседание палат Парламента, президент поздравил всех с открытием очередной сессии и пожелал успехов в деятельности "на благо страны!"

"В ходе прошедшей сессии была проведена большая работа. Принято 102 закона, в числе которых законы об общественном контроле, противодействии торговле людьми, науке и технологической политике, теплоэнергетике и другие. Огромное внимание уделено социальным вопросам, в особенности защите детей. Принят закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении женщин и детей". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, "не секрет, что сейчас многие граждане имеют по несколько кредитов – это крайне актуальная проблема, которая, без преувеличения, представляет опасность для нашего общества".

"Поэтому в данном направлении также были приняты специальные законы. В целом, было предпринято немало системных шагов, нацеленных на повышение благополучия народа. Вы непосредственно участвовали в этой работе, постоянно находясь на прямой связи с гражданами. Все это, безусловно, вносит важный вклад в реализацию концепции слышащего государства. Выражаю признательность за ваш плодотворный труд. Однако довольствоваться достигнутым нельзя – впереди еще много работы". Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.