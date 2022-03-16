Токаев: Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать инициативы

Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все мои инициативы, предложенные сегодня, – сказал глава государства, зачитывая Послание.

Кроме того, по его словам, до конца года нужно принять более 20 законов.

Ранее президент предложил создать в стране Конституционный суд.