12:22 16.03.2022
Токаев: Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать инициативы
Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что в Конституцию Казахстана необходимо внести более 30 поправок, сообщает Zakon.kz.
Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все мои инициативы, предложенные сегодня, – сказал глава государства, зачитывая Послание.
Кроме того, по его словам, до конца года нужно принять более 20 законов.
Ранее президент предложил создать в стране Конституционный суд.