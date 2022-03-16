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Законодательство РК
12:22 16.03.2022

Токаев: Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать инициативы

изменения в документе Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что в Конституцию Казахстана необходимо внести более 30 поправок, сообщает Zakon.kz.
Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все мои инициативы, предложенные сегодня, – сказал глава государства, зачитывая Послание.

Кроме того, по его словам, до конца года нужно принять более 20 законов.

Ранее президент предложил создать в стране Конституционный суд.

Анастасия Московчук
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