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Законодательство РК
12:37 16.03.2022

Канат Бозумбаев прокомментировал разделение Алматинской области

комментарий Фото: Zakon.kz
Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в кулуарах Мажилиса высказался о разделении Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Для меня это тоже стало новостью. Надо смотреть, какие районы перейдут в ту или иную область, но с точки зрения управляемости станет легче. Будет проведена разделительная комиссия. Агломерация Алматинской области не устроена. 215 тыс. человек живут в садовых массивах. По сути нет элементарных коммунальных услуг, а если есть, то дороже, – заявил аким Алматинской области.

По словам Каната Бозумбаева, предстоит большая работа.

Необходимы инвестиции, наведение элементарного порядка, изменение генплана, - добавил он.

Также аким ответил на вопрос о переименовании Капшагая.

Лично я поддерживаю. Во время Динмухамеда Кунаева этот город был основан, построен. Этот город находится там, где мои предки жили испокон веков. Я дорожу им. Канат Бозумбаев

Аким уточнил, что память у жителей Алматинской области о Динмухамеде Кунаеве очень крепкая и добрая.

Ранее на совместном заседании палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области.

Кроме того, президент готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

Канат Бозумбаев возглавил Алматинскую область 24 ноября 2021 года.

Анастасия Московчук
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