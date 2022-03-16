Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:04 16.03.2022

Новый закон о СМИ принесет пользу всему медиасообществу – Аскар Умаров

Аскар Умаров Фото: Zakon.kz
Будем работать над качеством нового закона о СМИ, который принесет пользу всему медиасообществу, заявил в кулуарах мажилиса министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что при разработке будут учитываться мнения журналистских организаций и сообществ.

Дано поручение, будем работать над качеством нового закона, который принесет пользу всему медиасообществу. Постараемся сделать в максимально короткие сроки.  Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров

В Послании народу глава государства отметил, что необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа-сферы.

СМИ – эффективный канал коммуникации между властью и народом. Они могут и должны поднимать насущные проблемы общества. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью. Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют «четвертой властью».

Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии. Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации. Касым-Жомарт Токаев

Новость по теме

СМИ должны быть конкурентоспособными и свободными – Токаев

Айша Тулеубекова
Умаров Аскар СМИ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все