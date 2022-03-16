14:04 16.03.2022
Новый закон о СМИ принесет пользу всему медиасообществу – Аскар Умаров
Фото: Zakon.kz
Будем работать над качеством нового закона о СМИ, который принесет пользу всему медиасообществу, заявил в кулуарах мажилиса министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметил, что при разработке будут учитываться мнения журналистских организаций и сообществ.
Дано поручение, будем работать над качеством нового закона, который принесет пользу всему медиасообществу. Постараемся сделать в максимально короткие сроки. Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров
В Послании народу глава государства отметил, что необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа-сферы.
СМИ – эффективный канал коммуникации между властью и народом. Они могут и должны поднимать насущные проблемы общества. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью. Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют «четвертой властью».
Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии. Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации. Касым-Жомарт Токаев
СМИ должны быть конкурентоспособными и свободными – Токаев
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