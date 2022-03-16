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Законодательство РК
13:58 16.03.2022

Об этом говорилось давно: депутат о программе политических реформ президента

комментарий Фото: Zakon.kz
Депутат Ляззат Сулейменова высказалась об усилении работы Мажилиса – нижняя палата парламента наделяется правом принимать законы, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Ляззат Сулейменова отметила, что президентом предложена полная конфигурация политической системы, на которой будет строиться Новый Казахстан.

Она очень прогрессивная, современная и соответствует вызовам сегодняшнего времени... Я думаю, это не одного дня процесс. Все мы должны принять участие в реализации этих реформ. Я отношусь положительно к усилению полномочий Мажилиса. Это требование населения, избирателей, об этом говорилось давно. Поэтому я поддерживаю.Сенатор Ляззат Сулейменова

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