Об этом говорилось давно: депутат о программе политических реформ президента

Сенатор Ляззат Сулейменова отметила, что президентом предложена полная конфигурация политической системы, на которой будет строиться Новый Казахстан.

Она очень прогрессивная, современная и соответствует вызовам сегодняшнего времени... Я думаю, это не одного дня процесс. Все мы должны принять участие в реализации этих реформ. Я отношусь положительно к усилению полномочий Мажилиса. Это требование населения, избирателей, об этом говорилось давно. Поэтому я поддерживаю. Сенатор Ляззат Сулейменова