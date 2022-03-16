Касым-Жомарт Токаев рассказал, как будет усилена связь между депутатами и электоратом

Сейчас люди не особо знают депутатов. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, смешанная модель будет внедрена и на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.