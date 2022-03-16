14:33 16.03.2022
Касым-Жомарт Токаев рассказал, как будет усилена связь между депутатами и электоратом
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента РК во время обращения с Посланием рассказал, в каких случаях депутаты будут лишены мандата, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас люди не особо знают депутатов. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе. Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, смешанная модель будет внедрена и на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.
Эта система сформирует на местах конкурентную политическую среду. К тому же откроет дорогу для новых лиц, имеющих среди населения авторитет. Переход к императивному мандату усилит связь между депутатами и электоратом. Одним словом, теперь можно будет вернуть мандат депутата, который не выполнил своего предвыборного обещания. Это еще один способ влияния на избранников народа. Эта установка значительно укрепит демократические традиции и сформирует новую политическую культуру, основанную на взаимной ответственности и доверии.Касым-Жомарт Токаев