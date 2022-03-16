Стрельба в Атырау: что известно о состоянии выжившего

В пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области рассказали изданию «Мой город», что 27-летний пострадавший поступил в областную больницу в 22:50. Мужчина является жителем пригородного села Еркинкала.

На момент поступления состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Поступил с пулевым ранением в голову. Сделана операция. Сейчас пациент находится в коме, его состояние по-прежнему тяжелое. Пациент получил серьезную черепно-мозговую травму, а также травму головного мозга. Кроме того, у пациента ушиб головного мозга и лицевого скелета, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Также добавили, что мужчина находится под пристальным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Атырау 15 марта около 20:00 на конечной остановке Авангард произошла стрельба. Погибли три человека.

Позднее в полиции области уточнили, что подозреваемый задержан.