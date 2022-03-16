15:29 16.03.2022
Air Astana отменяет все рейсы в Актобе
Фото: Zakon.kz
Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля. По данным авиакомпании Air Astana, это связано с закрытием аэропорта, сообщает Zakon.kz.
Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта, – говорится в сообщении Air Astana.
В авиакомпании отметили, что пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на доступные рейсы до 31 мая 2022 года, а также оформить полный возврат билетов по месту приобретения.
11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы.
На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.
Прием и выпуск воздушных судов приостановлены в дневное время суток. Все полеты будут осуществлять после 18:00, в ночное время суток. После устранения дефектов экспертами Авиационной администрации Казахстана будет проведено повторное обследование взлетно-посадочной полосы и принято решение по дальнейшей эксплуатации. Работы ведутся.Пресс-служба акимата Актюбинской области