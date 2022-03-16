Air Astana отменяет все рейсы в Актобе

Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта, – говорится в сообщении Air Astana.

В авиакомпании отметили, что пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на доступные рейсы до 31 мая 2022 года, а также оформить полный возврат билетов по месту приобретения.

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы.

На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.