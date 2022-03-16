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15:29 16.03.2022

Air Astana отменяет все рейсы в Актобе

закрытие аэропорта в Актобе Фото: Zakon.kz
Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля. По данным авиакомпании Air Astana, это связано с закрытием аэропорта, сообщает Zakon.kz.
Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта, – говорится в сообщении Air Astana.

В авиакомпании отметили, что пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на доступные рейсы до 31 мая 2022 года, а также оформить полный возврат билетов по месту приобретения.

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы.

На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.

Прием и выпуск воздушных судов приостановлены в дневное время суток. Все полеты будут осуществлять после 18:00, в ночное время суток. После устранения дефектов экспертами Авиационной администрации Казахстана будет проведено повторное обследование взлетно-посадочной полосы и принято решение по дальнейшей эксплуатации. Работы ведутся.Пресс-служба акимата Актюбинской области
Анастасия Московчук
Актобе
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