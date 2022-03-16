Мы не должны упустить исторический шанс построить Новый Казахстан – депутат

Как отметила депутат, общество получит конкурентный и многопартийный Парламент.

С учетом снижения порога для регистрации партий и прохождения в Мажилис мы, безусловно, увидим новые силы и политические движения, которые будут отражать различные запросы населения. Лаззат Рамазанова

Также общество получит независимых и принципиальных акимов.

По ее словам, первые шаги по выборности руководителей сел уже сделаны, но теперь у народа появится альтернатива выбора. Пока через маслихаты, но это лишь очередной этап.

Депутат уверена, что в обозримом будущем мы придем к открытым выборам градоначальников всех уровней.

Общество сможет гораздо шире вовлекаться во все значимые государственные процессы. Начнет избавляться от бюрократии, которая тормозит любые здоровые инициативы. По сути, мы пришли к тому историческому этапу, когда важнейшие демократические ценности начнут воплощаться на практике и служить на результат, когда общество сможет не просто формировать политические запросы, но и влиять на их решения. Лаззат Рамазанова

По мнению мажилисмена, очень важным является заявление президента о необходимости соблюдения прав человека. Также важно, считает она, что закон об омбудсмене обретет конституционный статус. После январских событий мы увидели, насколько значимую роль играет данный институт.

Еще один приоритет – недопустимость любых форм насилия в отношении женщин и детей. В последние недели я встречалась с работниками кризисных центров, общалась с сотрудниками полиции, которые работают с жертвами насилия. К сожалению, приходится признать, что система профилактики и борьбы с этим явлением в стране несовершенна. Поэтому поручение Генеральной прокуратуре всесторонне изучить вопрос и решить проблему считаю очень нужной и своевременной. Лаззат Рамазанова

При этом мера наказания, подчеркнула депутат, – лишь один из аспектов. Она считает необходимым выстроить такую модель профилактики насилия, которая позволит вовлекать все ответственные министерства и ведомства.

По ее мнению, стране нужны центры поддержки семьи с широким спектром реабилитации пострадавших, нужна система подготовки профильных специалистов, психологов и т.д.

В Послании озвучено много новых и принципиальных задач. Они касаются судебной системы, территориального перераспределения, децентрализации, передачи полномочий из центра в регионы и других.

Говоря об этом, депутат отметила, что именно сейчас, в условиях внешних вызовов, обществу нужно проявить сплоченность и созидательность.