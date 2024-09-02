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На примере паводков: депутат объяснил значимость рабочих профессий для Казахстана

Труд , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 15:29 Фото: freepik
Выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил грядущий год – Годом рабочих профессий и высказался о реформе профессионального образования. Депутат Мажилиса Парламента Сергей Пономарёв поделился с Zakon.kz своим взглядом на идеи трудолюбия.
"Объявляю 2025 год – Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Зачем продвигать "идеи трудолюбия и профессионализма"?

Однозначный ответ на этот вопрос, по мнению мажилисмена Сергея Пономарёва, "дал" апрель, а именно – ожесточенная борьба с последствиями наводнений.

"У нас утеряны кадры, нет вузов, которые их готовят, утеряны даже педагоги, которые готовили бы специалистов в этой области. А это значит, надо сейчас обращаться за рубеж, "поднимать" специалистов на пенсии, чтобы находили те карты, схемы, которые остались еще с советских времен. Надо оценить гидрологическую ситуацию", – говорил Пономарёв, осмотрев тогда пострадавшие территории.

Отсутствие узкопрофильных специалистов усугублялось низким уровнем профессионализма, а подчас и нехваткой других работников.

Особенно остро "кадровый голод" стал ощутим, когда дело дошло до постепенного возвращения к привычной жизни.

"Какова была ситуация на селе? Не хватало рабочих рук такой объем построить. И вот тогда многие сельчане сами взялись за инструмент, каждый строил, ремонтировал свой собственный дом. И это в итоге дало некий всплеск интереса к рабочим профессиям. Молодые ребята находят себя в этом, видят, что они нужны, видят, что могут хорошо заработать. Поэтому, конечно, "перепрошивка" профессионального образования нужна, именно среднего звена, потому что не хватает у нас людей. Именно колледжи, профтехучилища нужны нам со "свежей кровью", нужны нам молодые ребята, которые пошли бы в эти рабочие профессии. На тех же ТЭЦ не хватает у нас не только инженеров, но и технарей нижнего звена", – считает депутат.

По его мнению, тот факт, что будущий год пройдет под знаменем рабочих профессий – оправдан. Поскольку общество забывает, кто такие обычные токари, фрезеровщики, механики, монтажники, но республика в них очень нуждается.

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