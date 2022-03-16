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Законодательство РК
15:41 16.03.2022

Новые стандарты комплексной застройки городов будут внедрены в Казахстане

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В Казахстане будут внедрены новые стандарты комплексной застройки городов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.
С учетом международного опыта будут внедрены новые стандарты комплексной застройки городов. Стандарт охватит вопросы формирования новой застройки на свободных участках, преобразование сложившейся застройки и благоустройство городской территории.Пресс-служба МИИР РК

В ведомстве уточнили, что процесс застройки будет осуществляться с учетом принципов функционального разнообразия, плотности застройки, комфорта перемещений, соответствия жилья потребностям граждан, а также безопасности и здоровья жителей.

Также планируется внедрение единой градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней. Цель – обеспечение качественной разработки и реализации генеральных планов и планов детальной планировки.

Ожидается, что внедрение единой градостроительной экспертизы обеспечит качественное планирование, комплексную проверку исходных материалов, соблюдение требований разработки и согласования градпроектов.Пресс-служба МИИР РК

Напомним, в 2021 году главой государства в Послании народу Казахстана обозначена разработка закона о развитии агломераций и новых стандартов комплексной застройки городов с соблюдением принципа «люди к инфраструктуре». Это прежде всего внедрение новых стандартов в градостроительстве, института градостроительной экспертизы, online-учета и регистрации в строительной отрасли.

Динара Халдарова
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