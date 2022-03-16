16:13 16.03.2022
Партия Adal присоединяется к AMANAT
Фото: Instagram/adal_partiasy
Политическая партия Adal присоединяется к правящей партии AMANAT. Такое решение было принято на политсовете партии Adal, передает Zakon.kz.
Заявление членов политсовета партии Adal опубликовали в Instagram.
Мы хотим принимать самое активное участие в строительстве Нового Казахстана и сделать перемены в стране необратимыми. В связи с этим сегодня на политсовете партии Adal мы единогласно приняли решение о присоединении к президентской партий AMANAT, – говорится в сообщении.
В партии Adal заверили, что инициативы по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие обязательства, взятые перед членами партии, будут выполнены.
Мы верим, что после объединения с партией власти наши инициативы получат новый импульс и будут реализованы с пользой для простых граждан по всей стране. Надеемся на поддержку наших соратников, однопартийцев и сторонников партий, – отмечается в заявлении.