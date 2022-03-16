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16:13 16.03.2022

Партия Adal присоединяется к AMANAT

рк, партия adal, партия amanat, присоединение Фото: Instagram/adal_partiasy
Политическая партия Adal присоединяется к правящей партии AMANAT. Такое решение было принято на политсовете партии Adal, передает Zakon.kz.

Заявление членов политсовета партии Adal опубликовали в Instagram.

Мы хотим принимать самое активное участие в строительстве Нового Казахстана и сделать перемены в стране необратимыми. В связи с этим сегодня на политсовете партии Adal мы единогласно приняли решение о присоединении к президентской партий AMANAT, – говорится в сообщении.

В партии Adal заверили, что инициативы по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие обязательства, взятые перед членами партии, будут выполнены.

Мы верим, что после объединения с партией власти наши инициативы получат новый импульс и будут реализованы с пользой для простых граждан по всей стране. Надеемся на поддержку наших соратников, однопартийцев и сторонников партий, – отмечается в заявлении.

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