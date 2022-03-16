Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы

Как сообщает Акорда, в ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.

В своем выступлении президент поручил правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем, повышению благосостояния народа.

Токаев поставил ряд задач в свете реализации очередного пакета политических реформ в рамках стратегии построения Нового Казахстана.

В частности, акимам предстоит перестроить работу с гражданами, чаще проводить встречи с жителями районов и сел, решать волнующие их проблемы, повысить доверие общества.

Фото: akorda.kz

Правительству и акиматам поручено принять системные меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

По итогам совещания глава государства дал поручения акимам областей и городов республиканского значения по качественной реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.