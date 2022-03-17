Какие объекты в Казахстане названы именем Динмухамеда Кунаева

В послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что готов поддержать идею переименования будущего центра Алматинской области – Капшагая – в город имени Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

Судя по отзывам и комментариям в социальных сетях, многим казахстанцам это предложение пришлось по душе. Кунаев является одним из самых известных казахских общественно-политических деятелей, а также именно он основал Капшагай.

Динмухамед Ахмедович Кунаев – советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС, трижды Герой Социалистического Труда. Автор более 100 научных трудов. Академик АН КазССР.

На сегодняшний день множество различных объектов по всей стране носят имя Динмухамеда Ахмедовича – ряд улиц в Алматы, Нур-Султане, Таразе, Талдыкоргане, Ушарале, Экибастузе. В Уральске микрорайон назван именем Динмухамеда Ахмедовича.

Фото: Zakon.kz

Большой Алматинский канал также носит имя бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Динмухамед Ахмедович лично занимался строительством этого канала: он добился от Политбюро получения внушительной суммы для этого проекта – более 270 млн советских рублей.

Фото: gov.kz

В Алматы Евразийская юридическая академия носит имя Кунаева. В 2002 году к 90-летию Динмухамеда Ахмедовича был открыт Дом-музей.

Фото: alem-edu.kz

В 2012 году 12 января к 100-летию Кунаева был открыт его мемориальный музей-квартира. Она расположена в двухэтажном жилом доме на пересечении улиц Тулебаева и Карасай батыра, где Кунаев жил долгие годы.

Фото: Zakon.kz

Динмухамед Ахмедович внес огромный вклад в организацию и развитие Института горного дела. Исследования Кунаева были посвящены важным проблемам теории и практики разработки месторождений открытым способом, методам отбойки руды. В дальнейшем этот институт был переименован в Институт горного дела имени Д.А. Кунаева.

Фото: wikimedia

Имя Динмухамеда Ахмедовича носят также колледжи в Караганде и Нур-Султане.