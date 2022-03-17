Какие объекты в Казахстане названы именем Динмухамеда Кунаева
В послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что готов поддержать идею переименования будущего центра Алматинской области – Капшагая – в город имени Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.
Судя по отзывам и комментариям в социальных сетях, многим казахстанцам это предложение пришлось по душе. Кунаев является одним из самых известных казахских общественно-политических деятелей, а также именно он основал Капшагай.
Динмухамед Ахмедович Кунаев – советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС, трижды Герой Социалистического Труда. Автор более 100 научных трудов. Академик АН КазССР.
На сегодняшний день множество различных объектов по всей стране носят имя Динмухамеда Ахмедовича – ряд улиц в Алматы, Нур-Султане, Таразе, Талдыкоргане, Ушарале, Экибастузе. В Уральске микрорайон назван именем Динмухамеда Ахмедовича.
Фото: Zakon.kz
Фото: gov.kz
Фото: alem-edu.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: wikimedia
Фото: facebook/kunaevast