Казахстанцы не пострадали при землетрясении в Японии – МИД РК

Информация о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Японии, не поступала. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

16 марта в Японии произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 человек пострадали.

Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Землетрясение привело к отключению электроэнергии более чем в двух миллионах домохозяйств и нарушило железнодорожное сообщение.