09:44 17.03.2022
Казахстанцы не пострадали при землетрясении в Японии – МИД РК
Фото: gov.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что информация о казахстанцах, пострадавших во время землетрясения в Японии не поступала, передает Zakon.kz.
Информация о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Японии, не поступала. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
16 марта в Японии произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 человек пострадали.
Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Землетрясение привело к отключению электроэнергии более чем в двух миллионах домохозяйств и нарушило железнодорожное сообщение.
Землетрясение в Японии: двое погибли, более 120 пострадали
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