12:58 17.03.2022
Филиалы ведущих южнокорейских университетов могут открыть в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане могут открыть филиалы ведущих южнокорейских университетов. Это обсудили посол Казахстана в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев и президент Национального института международного образования Ким Ёнг Гон на встрече в Сеуле, передает Zakon.kz.
Посол выразил заинтересованность в подготовке технических кадров в вузах Южной Кореи и открытии в Казахстане филиалов ведущих южнокорейских университетов.Пресс-служба Министерства иностранных дел РК
В 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерствами образования Казахстана и Республики Корея о сотрудничестве в области высшего образования.
Согласно документу, ежегодно 20 студентов из Казахстана и 20 студентов Южной Кореи имеют возможность обучаться по стипендиальной программе в лучших университетах двух стран.