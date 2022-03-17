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12:58 17.03.2022

Филиалы ведущих южнокорейских университетов могут открыть в Казахстане

рк, южная корея, университеты, филиалы, открытие, планы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане могут открыть филиалы ведущих южнокорейских университетов. Это обсудили посол Казахстана в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев и президент Национального института международного образования Ким Ёнг Гон на встрече в Сеуле, передает Zakon.kz.
Посол выразил заинтересованность в подготовке технических кадров в вузах Южной Кореи и открытии в Казахстане филиалов ведущих южнокорейских университетов.Пресс-служба Министерства иностранных дел РК

В 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерствами образования Казахстана и Республики Корея о сотрудничестве в области высшего образования.

Согласно документу, ежегодно 20 студентов из Казахстана и 20 студентов Южной Кореи имеют возможность обучаться по стипендиальной программе в лучших университетах двух стран.

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