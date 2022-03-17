Филиалы ведущих южнокорейских университетов могут открыть в Казахстане

Посол выразил заинтересованность в подготовке технических кадров в вузах Южной Кореи и открытии в Казахстане филиалов ведущих южнокорейских университетов. Пресс-служба Министерства иностранных дел РК

В 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерствами образования Казахстана и Республики Корея о сотрудничестве в области высшего образования.