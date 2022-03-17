12:59 17.03.2022
Общегородской субботник в Алматы перенесли на неопределенный срок
Фото: Zakon.kz
Запланированный на 19 марта субботник в Алматы отменен. Это связано с погодными условиями, сообщает Zakon.kz.
Общегородской субботник, запланированный на 19 марта, переносится из-за ухудшения погодных условий – понижения температуры воздуха и ожидаемых осадков. Акимат Алматы
В ведомстве уточнили: о новой дате и времени проведения субботника будет сообщено дополнительно.
По данным РГП «Казгидромет», 19 марта в Алматы прогнозируют сильный дождь и снег.