Общегородской субботник в Алматы перенесли на неопределенный срок

Общегородской субботник, запланированный на 19 марта, переносится из-за ухудшения погодных условий – понижения температуры воздуха и ожидаемых осадков. Акимат Алматы

В ведомстве уточнили: о новой дате и времени проведения субботника будет сообщено дополнительно.

По данным РГП «Казгидромет», 19 марта в Алматы прогнозируют сильный дождь и снег.