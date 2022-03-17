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12:59 17.03.2022

Общегородской субботник в Алматы перенесли на неопределенный срок

перенос субботника Фото: Zakon.kz
Запланированный на 19 марта субботник в Алматы отменен. Это связано с погодными условиями, сообщает Zakon.kz.
Общегородской субботник, запланированный на 19 марта, переносится из-за ухудшения погодных условий – понижения температуры воздуха и ожидаемых осадков. Акимат Алматы

В ведомстве уточнили: о новой дате и времени проведения субботника будет сообщено дополнительно.

По данным РГП «Казгидромет», 19 марта в Алматы прогнозируют сильный дождь и снег.

Анастасия Московчук
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