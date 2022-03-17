Жумангарин о рынке жилья: Я не думаю, что цены будут сильно расти

Глава антимонопольного агентства напомнил, что в прошлом году определенный всплеск цен был связан с дополнительными источниками финансирования для покупки жилья.

Сейчас ситуация на этом рынке, наверное, опять будет каким-то образом зависеть от текущей экономической ситуации, поскольку граждане обеспокоены тем, что творится на внешних рынках, – сказал Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса.

По его словам, казахстанцы вкладывают средства в жилье для их сбережения. Поэтому вопрос на контроле.

Будем мониторить. Но я не думаю, что цены будут сильно расти, потому что в любом случае это связано с покупательной способностью населения. Серик Жумангарин

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что ждут стабилизации цен на жилье.

А вот аналитики говорят, что цены на жилье однозначно будут расти. И, несмотря на то, что все расчеты в Казахстане проводятся в тенге, у казахстанских застройщиков просто не будет альтернативы, учитывая, что большинство стройматериалов на рынке напрямую зависят от импорта, а значит, от импортных цен, то есть цен в валюте.