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13:52 17.03.2022

Жумангарин о рынке жилья: Я не думаю, что цены будут сильно расти

рк, жилье, ситуация, жумангарин, комментарий Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин не считает, что цены на жилье в Казахстане будут сильно расти, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава антимонопольного агентства напомнил, что в прошлом году определенный всплеск цен был связан с дополнительными источниками финансирования для покупки жилья.

Сейчас ситуация на этом рынке, наверное, опять будет каким-то образом зависеть от текущей экономической ситуации, поскольку граждане обеспокоены тем, что творится на внешних рынках, – сказал Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса.

По его словам, казахстанцы вкладывают средства в жилье для их сбережения. Поэтому вопрос на контроле.

Будем мониторить. Но я не думаю, что цены будут сильно расти, потому что в любом случае это связано с покупательной способностью населения.Серик Жумангарин

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что ждут стабилизации цен на жилье.

А вот аналитики говорят, что цены на жилье однозначно будут расти. И, несмотря на то, что все расчеты в Казахстане проводятся в тенге, у казахстанских застройщиков просто не будет альтернативы, учитывая, что большинство стройматериалов на рынке напрямую зависят от импорта, а значит, от импортных цен, то есть цен в валюте.

Тамила Языкова
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