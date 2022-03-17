14:57 17.03.2022
В Казахстан не перестанут завозить импортные товары – глава АЗРК
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин заверил, что импортные товары не перестанут завозить в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у Серика Жумангарина, перестанут ли импортеры завозить в Казахстан товары, на что он ответил: «Никто не перестанет».
Глава АЗРК отметил, что Казахстан не находится ни под какими санкциями, но с поставками есть определенные логистические проблемы.
Логистические потоки могут измениться. Сейчас выстраивается именно эта система в первую очередь. Во вторую очередь — платежи. Есть вопросы, поскольку на платежи тоже санкционное давление оказывается.Серик Жумангарин
По словам главы антимонопольного агентства, возможно и удешевление некоторых групп импортных товаров.
При таком санкционном давлении возможно и удешевление некоторых групп товаров, поскольку мы являемся страной российского экспорта. У нас внешнеторговый оборот — порядка 40% именно с Россией. В этом и плюсы, и минусы в связи с санкциями, естественно. Но, тем не менее, в данном направлении мы не ожидаем снижения каких-то поставок. Серик Жумангарин
При этом по половине из 19 видов социально значимых товаров Казахстан является импортозависимым.
Также Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья и прокомментировал ажиотаж с сахаром.